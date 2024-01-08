Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Губерниев – о Беккенбауэре: «Его уход – потеря для человечества»

08 Января 2024 • 20:20 Комментировать

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из жизни «Кайзера Франца», бывшего немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

«Величайший из великих — и спортсмен, и тренер. Посчастливилось с ним познакомиться: виделись на футбольных матчах, он был у меня гостем в студии. Легендарный футболист и тренер, величина, интеллектуал. Это потеря для человечества», - делится Губерниев с «Матч ТВ».

Телеведущий добавил, что Беккенбауэр был очень простым в общении человеком, а ещё очень воспитанным и с невероятным чувством собственного достоинства.

«Был как настоящая особа королевских кровей, но очень простой, без тени заносчивости», - добавляет Губерниев.

Беккенбауэр ушёл из жизни на 79-м году в понедельник, 8 января 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Франц Беккенбауэр Дмитрий Губерниев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
20:48 · Германия. Бундеслига
Сёмин отметил заслуги Беккенбауэра в становлении «Баварии»
20:36 · Германия. Бундеслига
Кавазашвили – о Беккенбауэре: «Это был легендарнейший человек»
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Пеле, Чарльтон, теперь Беккенбауэр – очень жаль, когда уходят такие корифеи нашей игры»
20:20 · Германия. Бундеслига
Губерниев – о Беккенбауэре: «Его уход – потеря для человечества»
20:10 · Германия. Бундеслига
​Топ-клуб Турции продолжает работу по трансферу Бонуччи
19:59 · Англия. Премьер-лига
​Известны детали трансфера Вернера в «Тоттенхэм»
18:06 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Вернер прибудет в Лондон слухи
17:30 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» подтвердила – Вацке уйдёт осенью 2025 года
16:40 · Германия. Бундеслига
Ройс ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Боруссией»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Боруссии» Дортмунд Вацке рассказал о ходе переговоров по Санчо
16:16 · Германия. Бундеслига
​Экс-игрок «Барселоны» перешёл в «Хетафе» официально
16:14 · Германия. Бундеслига
Ройс: У меня нет конфликта с Терзичем
15:57 · Германия. Бундеслига
Хендерсон предложил свои услуги двум немецким клубам
15:45 · Германия. Бундеслига
​Мукиэле решил, в какой клуб хочет уйти из «ПСЖ»
15:36 · Германия. Бундеслига
​Вацке анонсировал свой уход из «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем