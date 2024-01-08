Губерниев – о Беккенбауэре: «Его уход – потеря для человечества»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из жизни «Кайзера Франца», бывшего немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

«Величайший из великих — и спортсмен, и тренер. Посчастливилось с ним познакомиться: виделись на футбольных матчах, он был у меня гостем в студии. Легендарный футболист и тренер, величина, интеллектуал. Это потеря для человечества», - делится Губерниев с «Матч ТВ».

Телеведущий добавил, что Беккенбауэр был очень простым в общении человеком, а ещё очень воспитанным и с невероятным чувством собственного достоинства.

«Был как настоящая особа королевских кровей, но очень простой, без тени заносчивости», - добавляет Губерниев.

Беккенбауэр ушёл из жизни на 79-м году в понедельник, 8 января 2024 года.