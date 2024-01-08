​Умер легендарный Беккенбауэр

Трагические новости из Германии. Умер известный в прошлом немецкий футболист Франц Беккенбауэр. О смерти легендарного игрока сообщает Tagesschau, ссылаясь на информацию от членов его семьи.

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет. Ранее появлялась информация о том, что экс-игрок сборной Германии имеет проблем со здоровьем.

Франц Беккенбауэр известен главным образом по выступлениям за «Баварию» и сборную ФРГ. В 1972 году он становился чемпионом Европы, а в 1974 году – чемпионом мира. Беккенбауэр два раза в карьере выигрывал «Золотой мяч» - в 1972 и 1976 годах.