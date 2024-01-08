Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Умер легендарный Беккенбауэр

08 Января 2024 • 19:29 Комментировать (6)

Трагические новости из Германии. Умер известный в прошлом немецкий футболист Франц Беккенбауэр. О смерти легендарного игрока сообщает Tagesschau, ссылаясь на информацию от членов его семьи.

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет. Ранее появлялась информация о том, что экс-игрок сборной Германии имеет проблем со здоровьем.

Франц Беккенбауэр известен главным образом по выступлениям за «Баварию» и сборную ФРГ. В 1972 году он становился чемпионом Европы, а в 1974 году – чемпионом мира. Беккенбауэр два раза в карьере выигрывал «Золотой мяч» - в 1972 и 1976 годах.

Оценить новость
- 16
Евро-Футбол.Ру,
Франц Беккенбауэр
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (6) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Barcelona-Champions
08 Января 2024 в 20:43
Очень печальная новость... Великий был футболист и тренер, гордость и легенда немецкого да и всего мирового футбола 🇩🇪⚽👍
One Live
08 Января 2024 в 20:40
R.I.P.
ЮвиК
08 Января 2024 в 20:37
Удачи в матчах на небесах, там уже такую сборную можно собрать...
gresnik
08 Января 2024 в 20:28
один из лучших защитник в истории ( первый универсал) который мог чуть ли не нападающего играть
Alex1972
08 Января 2024 в 19:59
Кайзер был Велик.. Жаль.. 😔
ингерман
08 Января 2024 в 19:32
да................ Кайзер-Франц, R.I.P. (((
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
20:48 · Германия. Бундеслига
Сёмин отметил заслуги Беккенбауэра в становлении «Баварии»
20:36 · Германия. Бундеслига
Кавазашвили – о Беккенбауэре: «Это был легендарнейший человек»
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Пеле, Чарльтон, теперь Беккенбауэр – очень жаль, когда уходят такие корифеи нашей игры»
20:20 · Германия. Бундеслига
Губерниев – о Беккенбауэре: «Его уход – потеря для человечества»
20:10 · Германия. Бундеслига
​Топ-клуб Турции продолжает работу по трансферу Бонуччи
19:59 · Англия. Премьер-лига
​Известны детали трансфера Вернера в «Тоттенхэм»
18:06 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Вернер прибудет в Лондон слухи
17:30 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» подтвердила – Вацке уйдёт осенью 2025 года
16:40 · Германия. Бундеслига
Ройс ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Боруссией»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Боруссии» Дортмунд Вацке рассказал о ходе переговоров по Санчо
16:16 · Германия. Бундеслига
​Экс-игрок «Барселоны» перешёл в «Хетафе» официально
16:14 · Германия. Бундеслига
Ройс: У меня нет конфликта с Терзичем
15:57 · Германия. Бундеслига
Хендерсон предложил свои услуги двум немецким клубам
15:45 · Германия. Бундеслига
​Мукиэле решил, в какой клуб хочет уйти из «ПСЖ»
15:36 · Германия. Бундеслига
​Вацке анонсировал свой уход из «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем