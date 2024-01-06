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Азмун может продолжить карьеру в Ла Лиге

06 Января 2024 • 16:17 Комментировать
Расинг Ферроль
...
Севилья
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Через 23 ч. 42 мин.

Нападающий «Ромы» Сердар Азмун может перебраться в испанский клуб.

Напомним, иранец выступает за римлян на правах аренды, контракт игрока принадлежит немецкому «Байеру».

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, «Севилья» уже связалась с представителями «Байера», чтобы понять, есть ли у клуба возможность прервать аренду Азмуна и оформить полноценный трансфер футболиста.

Источник отметил, что «Севилья» ведет переговоры над подписанием двух нападающих.

В текущей кампании 29-летний Азмун сыграл в 14 играх с учетом всех турниров, стал автором одного забитого мяча и записал в свой актив одну голевую передачу.

Контракт форварда с «Байером» будет действовать до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость иранского игрока в десять миллионов евро.

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РАСИНГ ФЕРРОЛЬ СЕВИЛЬЯ
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