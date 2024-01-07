«Севилья» с трудом дожала одного из лидеров Сегунды

В матче Кубка короля Испании «Севилья» гостила играла против клуба «Расинг Ферроль», который идёт на втором месте в Сегунде. Игра получилась упорной, представитель Ла Лиги был сильнее в первом тайме благодаря результативному удару Маркоса Маркана, а Мануэль Хусто восстановил паритет сразу после 15-минутной паузы. Перед заключительной третью второй тайма Фран Манзанара получил второе предупреждение, а «Севилья» на 87-й минуте вырвала победу после удара Хуанлу Санеса - 2:1.