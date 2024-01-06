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Форвард «Челси» продолжит карьеру в «Севилье» слухи

06 Января 2024 • 11:54 Комментировать
Расинг Ферроль
...
Севилья
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07.01 18:00

Центральный нападающий «Челси» Давид Датро Фофана, который на данный момент находится в аренде в «Унионе», перейдёт в «Севилью».

Как стало известно журналисту Николо Скире, в ближайшее время лондонский коллектив досрочно вернёт Фофана из аренды, чтобы оформить его переход в «Севилью».

В текущей кампании 21-летний форвард появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров, стал автором двух голов и оформил один ассист.

Напомним, Фофана присоединился к «Челси» в январе прошлого года за 12 миллионов евро. На данный момент его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Унион Берлин Давид Датро Фофана трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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РАСИНГ ФЕРРОЛЬ СЕВИЛЬЯ
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