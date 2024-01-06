Центральный нападающий «Челси» Давид Датро Фофана, который на данный момент находится в аренде в «Унионе», перейдёт в «Севилью».

Как стало известно журналисту Николо Скире, в ближайшее время лондонский коллектив досрочно вернёт Фофана из аренды, чтобы оформить его переход в «Севилью».

В текущей кампании 21-летний форвард появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров, стал автором двух голов и оформил один ассист.

Напомним, Фофана присоединился к «Челси» в январе прошлого года за 12 миллионов евро. На данный момент его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро.