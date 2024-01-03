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Чемпионат Германии. Бундеслига

Будущий новичок «Баварии» – третий бомбардир Ла Лиги среди игроков не старше 23 лет

03 Января 2024 • 23:01 Комментировать
Гранада
2:0
Кадис

Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса отметился очередным забитым мячом в поединке чемпионата Испании.

22-летний футболист помог своей команде одолеть «Кадис» (2:0), установив на табло окончательный счёт на 70-й минуте. В активе Сарагосы теперь шесть голов в нынешнем розыгрыше Ла Лиги – третий показатель среди игроков в возрасте не старше 23 лет. Выше испанца располагаются только два футболиста мадридского «Реала» – Джуд Беллингем (13 голов) и Родриго (7). Те же шесть голов, что и Сарагоса, забил Такефуса Кубо из «Реал Сосьедада».

Напомним, что «Бавария» уже оформила трансфер Брайана Сарагосы – переход состоится предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Родриго Гранада Такефуса Кубо Джуд Беллингем Брайан Сарагоса ещё теги

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