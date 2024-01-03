«Гранада» уверенно одолела «Кадис», проведя почти тайм в большинстве

В 19-м туре Ла Лиги давно не побеждавшие «Гранада» и «Кадис» бились за важные очки. Поединок начался с контратаки и удара Мюрто Узуни в касание с 10 метров - мимо. Лукас Бое финтил в штрафной и с восьми метров попал в цель, но ранее был фол, игра рукой. Со штрафного навес на дальнюю штангу, Бое сбросил мяч в центр штрафной, и Узуни по правилам открыл счет. Он же стрелял с 20 метров - парировано, а позже оказался сам перед воротами, обыграл голкипера и не попал в створ. Рубен Собрино заработал пенальти в борьбе с вратарем, но ВАР отменил его. Собрино в начале второго тайма получил красную карточку за грубость. Быстрая атака хозяев в несколько касаний, слева прострел выполнил Карлос Нева, и Брайан Сарагоса пробил в противоход голкиперу - 2:0. Сарагоса в самой концовке разобрался с защитниками, а вратарь уберег гостей от разгрома.

«Гранада» с 11 очками остается предпоследней, противник прервал затяжную ничейную серию и идет 17-м.