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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» уверенно одолела «Кадис», проведя почти тайм в большинстве

03 Января 2024 • 21:12 Комментировать
Гранада
2:0
Кадис

В 19-м туре Ла Лиги давно не побеждавшие «Гранада» и «Кадис» бились за важные очки. Поединок начался с контратаки и удара Мюрто Узуни в касание с 10 метров - мимо. Лукас Бое финтил в штрафной и с восьми метров попал в цель, но ранее был фол, игра рукой. Со штрафного навес на дальнюю штангу, Бое сбросил мяч в центр штрафной, и Узуни по правилам открыл счет. Он же стрелял с 20 метров - парировано, а позже оказался сам перед воротами, обыграл голкипера и не попал в створ. Рубен Собрино заработал пенальти в борьбе с вратарем, но ВАР отменил его. Собрино в начале второго тайма получил красную карточку за грубость. Быстрая атака хозяев в несколько касаний, слева прострел выполнил Карлос Нева, и Брайан Сарагоса пробил в противоход голкиперу - 2:0. Сарагоса в самой концовке разобрался с защитниками, а вратарь уберег гостей от разгрома.

«Гранада» с 11 очками остается предпоследней, противник прервал затяжную ничейную серию и идет 17-м.

Протокол игры  
Гранада2:0Кадис
(1:0) Узуни Мюрто22'  
(2:0) Сарагоса Брайан70'  
Баталья АугустоСанчес Рикард  64' 80' (Аресо Матиас ( 80') Мендес Бруно II 79' (Рубио Мигель ( 79') Микель Игнаси  86'Нева КарлосСарагоса БрайанРуис СерхиоВильяр ГонсалоАльваро Фернандес 88' (Пуэртас Антонио ( 88') Узуни Мюрто 80' (Вальехо Хесус ( 80') Бое Лукас  65' 72' (Кальехон Хосе ( 72')
Запасные: Адриан Лопес ГарротеФеррейра АндреМанафа ВилсонПетрович НьегошВиктор ДиасМелендо ОскарТорренте Рауль
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес ЛуисХименес Фали  90'Пирес ЛукасМачис Дарвин 46' (Наварро Роберто ( 46') Алькарас Рубен  21' 76' (Окампо Брайан ( 76') Алекс Фернандес  42' 46' (Куаме Роминигуе ( 46') Собрино Рубен  54'Рамос Кристофер  43' 80' (Негредо Альваро ( 80') Макси Гомес 58' (Гвардиола Серхи ( 58')
Запасные: Эрнандес Хави VХиль ДавидМере ХорхеСан Эметерио ФедеМбайе МамадуСальдуа ХосебаЧуст Виктор
03 января. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис Гранада

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02 Января
18:53
Интересный прогноз и ставка на матч Гранада – Кадис чемпионата Испании – 3 января 2024
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