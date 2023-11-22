Ровно 20 лет назад Подольски дебютировал в футболе

Ровно 20 лет назад, 22 ноября 2003 года, Лукас Подольски дебютировал на профессиональном уровне. В тот день нападающий сыграл за «Кёльн» в домашнем матче Бундеслиги против «Гамбурга», который «козлы» проиграли со счётом 0:1.

В своём первом сезоне, в сезоне 2003/2004, Подольски забил 10 голов в 19 матчах чемпионата Германии.

Лукас Подольски в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за такие топ-клубы Европы, как «Бавария», «Арсенал» и «Интер». Сейчас немец выступает в Польше за «Гурник».

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