​Ровно 10 лет назад Франция совершила камбэк в дуэли с Украиной и вышла на чемпионат мира

Ровно 10 лет назад, 19 ноября 2013 года, сборная Франции пробилась на чемпионат мира - 2014. Тогда за путёвку на мундиаль «трёхцветным» пришлось бороться в стыковых матчах, где жребий свёл их с командой Украины.

Первый матч проходил в Киеве и завершился неожиданной победой местной команды со счётом 2:0. Авторами голов тогда стали Роман Зозуля и Андрей Ярмоленко. Спустя четыре дня на «Стад де Франс» французы показали, кто есть кто. Уже по ходу первого тайма они отыгрались благодаря голам Мамаду Сахо и Карима Бензема. Во втором тайме Сахо оформил дубль и вывел Францию на чемпионат мира – победа 3:0.

На чемпионате мира – 2014 сборная Франции вылетела в четвертьфинале, проиграв Германии (0:1).

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