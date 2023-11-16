​Ровно 20 лет назад Месси дебютировал за «Барселону»

Ровно 20 лет назад, 16 ноября 2003 года, Лионель Месси впервые сыграл за «Барселону». В тот день Франк Райкард выпустил 16-летнего футболиста на замену в товарищеской игре против «Порту». Каталонцы проиграли со счётом 0:2.

Что касается дебюта на официальном уровне, то он состоялся спустя 11 месяцев – 16 октября 2004 года. Тогда молодой Месси сыграл против «Эспаньола».

Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года – каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог предложить игроку новый контракт. Дальше Месси отыграл два сезона в «ПСЖ», а в 2023 году он перебрался в «Интер Майами».