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​Ровно 20 лет назад Месси дебютировал за «Барселону»

16 Ноября 2023 • 15:39 Комментировать (2)

Ровно 20 лет назад, 16 ноября 2003 года, Лионель Месси впервые сыграл за «Барселону». В тот день Франк Райкард выпустил 16-летнего футболиста на замену в товарищеской игре против «Порту». Каталонцы проиграли со счётом 0:2.

Что касается дебюта на официальном уровне, то он состоялся спустя 11 месяцев – 16 октября 2004 года. Тогда молодой Месси сыграл против «Эспаньола».

Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года – каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог предложить игроку новый контракт. Дальше Месси отыграл два сезона в «ПСЖ», а в 2023 году он перебрался в «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (2)
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Alex1972
16 Ноября 2023 в 16:01
Начало..
9Orlov 9
16 Ноября 2023 в 16:13
...конца...🤣🤣🤣
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