Беллингему ищут жильё в Мадриде – трансфер в «Реал» не за горами

Всё идёт к тому, что Джуд Беллингем станет одним из летних новичков «Реала». Ранее в прессе появлялась информация о том, что мадридский клуб почти закрыл трансфер 19-летнего хавбека из дортмундской «Боруссии».

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, представители Беллингема уже подбирают для футболиста жильё в испанской столице.

Ожидается, что в Мадриде Джуд Беллингем подпишет контракт сроком на шесть сезонов. «Реал» должен заплатить за талантливого англичанина около 100 миллионов евро. Ещё какая-то сумма будет заложена в сделку как бонусы.

Объявить о трансфере Беллингема «Реал» может уже на следующей неделе.