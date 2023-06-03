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Беллингему ищут жильё в Мадриде – трансфер в «Реал» не за горами

03 Июня 2023 • 15:34 Комментировать

Всё идёт к тому, что Джуд Беллингем станет одним из летних новичков «Реала». Ранее в прессе появлялась информация о том, что мадридский клуб почти закрыл трансфер 19-летнего хавбека из дортмундской «Боруссии».

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, представители Беллингема уже подбирают для футболиста жильё в испанской столице.

Ожидается, что в Мадриде Джуд Беллингем подпишет контракт сроком на шесть сезонов. «Реал» должен заплатить за талантливого англичанина около 100 миллионов евро. Ещё какая-то сумма будет заложена в сделку как бонусы.  

Объявить о трансфере Беллингема «Реал» может уже на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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