«Штутгарт» забил три мяча «Гамбургу» - швабы, скорее всего, останутся в Бундеслиге

Мы уже сообщали, как «Гамбург» буквально на последних секундах последнего тура второй Бундеслиги уступил путевку наверх и угодил в стыковые матчи. И, как часто бывает в таких случаях, неудача подкосила игроков - и они не смогли оказать достойного сопротивления «Штутгарту» в первом из двух матчей противостояния.
Швабы открыли счет уже на первой минуте игры усилиями грека Константиноса Мавропаноса, а затем в начале второй половины встречи забили еще дважды, так что с преимуществом в три мяча они могут чувствовать себя накануне ответного матча вполне уверенно А он состоится пятого июня, в понедельник.
Протокол игры
|(1:0) Мавропанос Константинос1'
|(2:0) Вагноман Жоша51'
|(3:0) Гирасси Серу54'
Мюллер Флориан•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар90' (Загаду Дан-Аксель (90') •Ито Хироки•Вагноман Жоша•Соса Борна•Каразор Атакан 76'84' (Нартей Николас (84') •Эндо Ватару•Мийо Энцо84' (Эглофф Лилиан (84') •Фюрих Крис68' (Пфайффер Лука (68') •Гирасси Серу68' (Томаш Тьягу (68')
Фернандеш Даниэль•Хайер Моритц•Давид Йонас•Шонлау Себастьян•Мухайм Миро•Киттель Сонни•Мефферт Йонас•Рейс Людовит 15'60' (Сухонен Ансси (60') • 69'Джатта Бейкери•Глацель Роберт•Жан-Люк Домпе65' (Кёнигсдёрффер Рансфорд (65') 73'
01 июня. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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