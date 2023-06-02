«Штутгарт» забил три мяча «Гамбургу» - швабы, скорее всего, останутся в Бундеслиге

Мы уже сообщали, как «Гамбург» буквально на последних секундах последнего тура второй Бундеслиги уступил путевку наверх и угодил в стыковые матчи. И, как часто бывает в таких случаях, неудача подкосила игроков - и они не смогли оказать достойного сопротивления «Штутгарту» в первом из двух матчей противостояния.

Швабы открыли счет уже на первой минуте игры усилиями грека Константиноса Мавропаноса, а затем в начале второй половины встречи забили еще дважды, так что с преимуществом в три мяча они могут чувствовать себя накануне ответного матча вполне уверенно А он состоится пятого июня, в понедельник.