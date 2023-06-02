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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» забил три мяча «Гамбургу» - швабы, скорее всего, останутся в Бундеслиге

02 Июня 2023 • 04:19 Комментировать
Штутгарт
3:0
Гамбург
окончен

Мы уже сообщали, как «Гамбург» буквально на последних секундах последнего тура второй Бундеслиги уступил путевку наверх и угодил в стыковые матчи. И, как часто бывает в таких случаях, неудача подкосила игроков - и они не смогли оказать достойного сопротивления «Штутгарту» в первом из двух матчей противостояния.

Швабы открыли счет уже на первой минуте игры усилиями грека Константиноса Мавропаноса, а затем в начале второй половины встречи забили еще дважды, так что с преимуществом в три мяча они могут чувствовать себя накануне ответного матча вполне уверенно А он состоится пятого июня, в понедельник. 

Протокол игры  
Штутгарт3:0Гамбург
(1:0) Мавропанос Константинос1'  
(2:0) Вагноман Жоша51'  
(3:0) Гирасси Серу54'  
Мюллер ФлорианМавропанос КонстантиносАнтон Вальдемар 90' (Загаду Дан-Аксель ( 90') Ито ХирокиВагноман ЖошаСоса БорнаКаразор Атакан  76' 84' (Нартей Николас ( 84') Эндо ВатаруМийо Энцо 84' (Эглофф Лилиан ( 84') Фюрих Крис 68' (Пфайффер Лука ( 68') Гирасси Серу 68' (Томаш Тьягу ( 68')
Запасные: Кулибали ТангиСеймен ДеннисМвумпа СиласШтенцель Паскаль
Фернандеш ДаниэльХайер МоритцДавид ЙонасШонлау СебастьянМухайм МироКиттель СонниМефферт ЙонасРейс Людовит  15' 60' (Сухонен Ансси ( 60'  69') Джатта БейкериГлацель РобертЖан-Люк Домпе 65' (Кёнигсдёрффер Рансфорд ( 65'  73')
Запасные: Хайль ОгечикаМонтеро ФранcискоКран ЭлайджаБильбия ФилипМикельбрансис ВильямРааб МатеоКисиловски Николас-Бернд
01 июня. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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Гамбург Штутгарт
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