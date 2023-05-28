Фанаты «Гамбурга» праздновали выход в Бундеслигу, но он не состоялся

В последнем туре второй Бундеслиги «Гамбург» обыграл своего соперника, «Зандхаузен», с минимальным счётом 1:0. В онлайн-таблице «динозавры» перемещались на второе место, которое даёт право получить прямой билет в топ-дивизион. Дело в том, что конкурент «Гамбурга», «Хайденхайм», проигрывал в гостях у «Ян Регенсбурга» со счётом 2:1.

Фанаты «Гамбурга» выбежали на поле, чтобы отметить возвращение в Бундеслигу после вылета в 2018 году. Но дальше события развивались стремительно. «Хайденхайм» забил голы на 90+3-й и 90+9-й минутах, благодаря чему победил 3:2. Как следствие, «Гамбург» опустился на третье место и сыграет в стыковых играх против «Штутгарта». Фанаты рано начали радоваться...

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