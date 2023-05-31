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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер и Азмун вошли в список худших игроков Бундеслиги

31 Мая 2023 • 07:32 Комментировать
Штутгарт
...
Гамбург
01.06 21:45

Известный спортивный журнал ESPN составил традиционный рейтинг лучших и худших игроков Бундеслиги по итогам сезона. В списке неудачников оказалось несколько по-настоящему звёздных фамилий.

Так, в рейтинг попали голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, его одноклубник Садио Мане и хавбек мюнхенцев Райан Гравенберх. Также в топе оказался нападающий «Байера» Сердар Азмун, который в недавнем прошлом выступал за петербургский «Зенит», и ещё несколько футболистов.

Отметим, что Нойер в межсезонье сломал на отдыхе ногу, Мане подрался с одним из своих одноклубников после матча Лиги чемпионов, а Гравенберх практически не выходил на поле из-за серьёзной конкуренции в составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Сердар Азмун Садио Мане Райан Гравенберх Байер
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