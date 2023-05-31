Нойер и Азмун вошли в список худших игроков Бундеслиги

Известный спортивный журнал ESPN составил традиционный рейтинг лучших и худших игроков Бундеслиги по итогам сезона. В списке неудачников оказалось несколько по-настоящему звёздных фамилий.

Так, в рейтинг попали голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, его одноклубник Садио Мане и хавбек мюнхенцев Райан Гравенберх. Также в топе оказался нападающий «Байера» Сердар Азмун, который в недавнем прошлом выступал за петербургский «Зенит», и ещё несколько футболистов.

Отметим, что Нойер в межсезонье сломал на отдыхе ногу, Мане подрался с одним из своих одноклубников после матча Лиги чемпионов, а Гравенберх практически не выходил на поле из-за серьёзной конкуренции в составе.