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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» может купить нападающего за 110 млн евро

29 Мая 2023 • 13:31 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» нашла усиление атакующей линии в чемпионате Германии. Согласно данным Fichajes, в сферу интересов «сине-гранатовых» попал нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала.

Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес выступает одним из инициаторов подписания Мусиалы. По мнению специалиста, у Джамала есть потенциал вырасти в одного из лучших форвардов мира.

20-летний игрок выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Контракт Мусиалы с клубом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Джамал сыграл 33 матча, забил 12 мячей и отдал 10 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Джамал Мусиала трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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aegur
29 Мая 2023 в 13:36
Может вырасти... А может и не вырасти... Как Дембеле будет 10 лет подавать надежды
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