«Барселона» может купить нападающего за 110 млн евро

Каталонская «Барселона» нашла усиление атакующей линии в чемпионате Германии. Согласно данным Fichajes, в сферу интересов «сине-гранатовых» попал нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала.

Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес выступает одним из инициаторов подписания Мусиалы. По мнению специалиста, у Джамала есть потенциал вырасти в одного из лучших форвардов мира.

20-летний игрок выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Контракт Мусиалы с клубом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Джамал сыграл 33 матча, забил 12 мячей и отдал 10 ассистов.