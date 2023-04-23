«РБ Лейпциг» может перехватить нападающего у «Баварии»

Канадский нападающий Джонатан Дэвид, правами на которого владеет французский «Лилль», может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Согласно данным журналистов Todofichajes, в подписании 23-летнего футболиста заинтересован «РБ Лейпциг».

Трансферная стоимость Дэвида оценивается в 60 миллионов евро. Трудовое соглашение нападающего с «Лиллем» рассчитано до середины 2025 года.

Ранее об интересе к Джонатану заявила мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне канадец провел 31 поединок в чемпионате Франции, записав на свой счет 21 забитый мяч (семь – с пенальти) и четыре результативные передачи.