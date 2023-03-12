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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» одержал волевую победу в Бремене

12 Марта 2023 • 21:25 Комментировать
Вердер
2:3
Байер Л
окончен

Середняки Бундеслиги «Вердер» и «Байер» подарили болельщикам яркую и результативную игру. Марвин Дукш вывел бременцев вперед на 30-й минуте, на что противник ответил тремя голами Митчела Баккера, Жереми Фримпонга и Адама Гложека. «Вердер» вернул интригу в концовке голом с пенальти Никласа Фюллькруга.

«Байер» делит восьмое место и может присматриваться к еврокубковой зоне, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Вердер2:3Байер Л
(1:0) Дукш Марвин30'  
  34'Баккер Митчел (1:1)
  56'Фримпонг Жереми (1:2)
  83'Гложек Адам (1:3)
(2:3) Фюллькруг Никлас86'  
Павленка ИржиПипер АмосШтарк Никлас  76'Велькович МилошГруев Илия 77' (Динкчи Эрен ( 77') Вайзер МитчеллШмидт Никлас  79'Стаге Йенс 69' (Филипп Максимилиан ( 69') Юнг Антони 84' (Бьюкенен Ли ( 84') Фюллькруг НикласДукш Марвин
Запасные: Гросс КристианFabio ChiarodiaДос Сантос Хеслер ЭдуардоTim-Justin DietrichСалифу ДикениЦеттерер МихаэльШмид РоманоФридль МаркоTom Berger
Градецки ЛукашКоссуну Одилон  89'Та ДжонатанИнкапье ПьероФримпонг Жереми 63' (Тапсоба Эдмон ( 63') Паласиос ЭксекиэльАндрих РобертБаккер МитчелДиаби Мусса 74' (Амири Надим ( 74') Гложек Адам 88' (Азмун Сердар ( 88') Адли Амин 88' (Синкгравен Дэйли ( 88')
Запасные: Ломб НикласФосу-Менса ТимотиПенц ПатрикДемирбай КеремМбамба Ноа
12 марта. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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