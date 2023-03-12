«Байер» одержал волевую победу в Бремене

Середняки Бундеслиги «Вердер» и «Байер» подарили болельщикам яркую и результативную игру. Марвин Дукш вывел бременцев вперед на 30-й минуте, на что противник ответил тремя голами Митчела Баккера, Жереми Фримпонга и Адама Гложека. «Вердер» вернул интригу в концовке голом с пенальти Никласа Фюллькруга.
«Байер» делит восьмое место и может присматриваться к еврокубковой зоне, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Дукш Марвин30'
|34'Баккер Митчел (1:1)
|56'Фримпонг Жереми (1:2)
|83'Гложек Адам (1:3)
|(2:3) Фюллькруг Никлас86'
Павленка Иржи•Пипер Амос•Штарк Никлас• 76'Велькович Милош•Груев Илия77' (Динкчи Эрен (77') •Вайзер Митчелл•Шмидт Никлас• 79'Стаге Йенс69' (Филипп Максимилиан (69') •Юнг Антони84' (Бьюкенен Ли (84') •Фюллькруг Никлас•Дукш Марвин
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон• 89'Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Фримпонг Жереми63' (Тапсоба Эдмон (63') •Паласиос Эксекиэль•Андрих Роберт•Баккер Митчел•Диаби Мусса74' (Амири Надим (74') •Гложек Адам88' (Азмун Сердар (88') •Адли Амин88' (Синкгравен Дэйли (88')
12 марта. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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