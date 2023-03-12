«Байер» одержал волевую победу в Бремене

Середняки Бундеслиги «Вердер» и «Байер» подарили болельщикам яркую и результативную игру. Марвин Дукш вывел бременцев вперед на 30-й минуте, на что противник ответил тремя голами Митчела Баккера, Жереми Фримпонга и Адама Гложека. «Вердер» вернул интригу в концовке голом с пенальти Никласа Фюллькруга.

«Байер» делит восьмое место и может присматриваться к еврокубковой зоне, соперник - 10-й.