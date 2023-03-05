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Чемпионат Германии. Бундеслига

Азмун отличился голевым действием в каждом из трёх последних матчей Бундеслиги

05 Марта 2023 • 19:51 Комментировать
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Байер Л
12.03 19:30

Форвард сборной Ирана и леверкузенского «Байера» Сердар Азмун, кажется, спустя год начинает находить свою игру в чемпионате Германии. Иранец отличался голевым действием в каждом из трёх последних матчей «фармацевтов» в Бундеслиге.

Началась приятная серия для форварда 19 февраля – в проигранном домашнем матче «Байера» с «Майнцем» (2:3) Азмун отметился голевой передачей. Забил первый гол в сезоне форвард 26 февраля, поразив ворота «Фрайбурга» в выездной ничьей – 1:1. А сегодня нападающий, напомним, поучаствовал в домашнем разгроме аутсайдера Бундеслиги – берлинской «Герты» (4:1), забив первый гол своей команды в матче.

Отметим, что до 19 февраля у иранца было лишь два ассиста за «Байер», оба пришлись на игры в Кубке Германии.

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Сердар Азмун Байер
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