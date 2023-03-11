Тренер «Бохума» повторил достижение Берти Фогтса

Двадцать четвертый тур немецкого чемпионата начался с неожиданной гостевой победы «Бохума» над «Кельном» - «несгибаемые» забили по голу в каждом из таймов. Для Томаса Леча, наставника «Бохума», это был семнадцатый матч в чемпионате у руля команды - и ни в одном из них он не сыграл вничью. Семь раз его команда победила, десять раз проиграла.

Таким образом, Леч повторил рекорд знаменитого Берти Фогтса, который также ни разу не закончил вничью первые семнадцать своих матчей в качестве наставника леверкузенского «Байера». В следующем туре «Бохум» сыграет дома с «Лейпцигом», это случится восемнадцатого марта.