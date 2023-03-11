«Бохум» поднялся на четыре места, обыграв «Кёльн»

В стартовом матче 24-го тура чемпионата Германии нестабильный «Кёльн» играл против скатившегося на последнее место «Бохума». Хозяева играли первым номером, но в итоге ничего не добились - 0:2. Уже на девятой минуте Кевин Штёгер реализовал пенальти, при этом голкипер едва-едва не выручил. Реально опасных моментов было не много, и следующий гол случился через час. Эрхан Машович удвоил перевес гостей.
2:0, «Бохум» прервал серию из четырех поражений подряд и с 18-го места поднялся сразу на 14-е.
Протокол игры
|9'Штёгер Кевин (0:1)
|76'Машович Эрхан (0:2)
Швебе Марвин•Шмиц Бенно• 82'Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Хектор Йонас• 66'Схири Эльес•Мартель Эрик78' (Адамян Саркис (78') •Кайнц Флориан78' (Олесен Матиас (78') •Любичич Деян67' (Тиггес Штеффен (67') •Майна Линтон78' (Лемперте Тим (78') •Зельке Дейви67' (Гусенбашич Денис (67')
Запасные: Шиндлер Кингсли•Сольдо Никола•Кеббинг Маттиас•Хорн Тимо
Риман Мануэль•Стафилидис Костас71' (Янко Саиди (71') •Ордец Иван•Машович Эрхан•Данило Соарес46' (Хайнц Доминик (46') •Патрик Остерхаге82' (Брошински Мориц (82') •Штёгер Кевин•Лосилья Антони•Асано Такума 49'81' (Кунде Пьер (81') •Хофманн Филипп• 29'Антви-Аджей Кристофер
10 марта. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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