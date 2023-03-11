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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бохум» поднялся на четыре места, обыграв «Кёльн»

11 Марта 2023 • 00:27 Комментировать
Кёльн
0:2
Бохум
окончен

В стартовом матче 24-го тура чемпионата Германии нестабильный «Кёльн» играл против скатившегося на последнее место «Бохума». Хозяева играли первым номером, но в итоге ничего не добились - 0:2. Уже на девятой минуте Кевин Штёгер реализовал пенальти, при этом голкипер едва-едва не выручил. Реально опасных моментов было не много, и следующий гол случился через час. Эрхан Машович удвоил перевес гостей.

2:0, «Бохум» прервал серию из четырех поражений подряд и с 18-го места поднялся сразу на 14-е.

Протокол игры  
Кёльн0:2Бохум
  9'Штёгер Кевин (0:1)
  76'Машович Эрхан (0:2)
Швебе МарвинШмиц Бенно  82'Хюберс ТимоШабо ЮлианХектор Йонас  66'Схири ЭльесМартель Эрик 78' (Адамян Саркис ( 78') Кайнц Флориан 78' (Олесен Матиас ( 78') Любичич Деян 67' (Тиггес Штеффен ( 67') Майна Линтон 78' (Лемперте Тим ( 78') Зельке Дейви 67' (Гусенбашич Денис ( 67')
Запасные: Шиндлер КингслиСольдо НиколаКеббинг МаттиасХорн Тимо
Риман МануэльСтафилидис Костас 71' (Янко Саиди ( 71') Ордец ИванМашович ЭрханДанило Соарес 46' (Хайнц Доминик ( 46') Патрик Остерхаге 82' (Брошински Мориц ( 82') Штёгер КевинЛосилья АнтониАсано Такума  49' 81' (Кунде Пьер ( 81') Хофманн Филипп  29'Антви-Аджей Кристофер
Запасные: Хольтманн ГерритФёрстер ФилиппЮханссон МаркоШлоттербек Кевен
10 марта. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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