«Бохум» поднялся на четыре места, обыграв «Кёльн»

В стартовом матче 24-го тура чемпионата Германии нестабильный «Кёльн» играл против скатившегося на последнее место «Бохума». Хозяева играли первым номером, но в итоге ничего не добились - 0:2. Уже на девятой минуте Кевин Штёгер реализовал пенальти, при этом голкипер едва-едва не выручил. Реально опасных моментов было не много, и следующий гол случился через час. Эрхан Машович удвоил перевес гостей.

2:0, «Бохум» прервал серию из четырех поражений подряд и с 18-го места поднялся сразу на 14-е.