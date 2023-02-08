Игрок «Баварии» брал уроки у оперного певца

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано в разговоре с корреспондентом Bild поведал о том, что проводил занятия с оперным певцом. Эти занятия были направлены на то, чтобы помочь французу громче кричать во время матчей.

Как сообщает источник, 24-летний игрок признался, что обратился к артисту, поскольку у него часто болело горло и появлялась хрипота.

В нынешнем сезоне Упамекано принял участие в 27 поединках во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Трудовой договор Дайо с мюнхенским грандом рассчитан до лета 2026 года. Трансферный ценник француза – 60 миллионов евро.