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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Баварии» брал уроки у оперного певца

08 Февраля 2023 • 07:35 Комментировать

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано в разговоре с корреспондентом Bild поведал о том, что проводил занятия с оперным певцом. Эти занятия были направлены на то, чтобы помочь французу громче кричать во время матчей.

Как сообщает источник, 24-летний игрок признался, что обратился к артисту, поскольку у него часто болело горло и появлялась хрипота.

В нынешнем сезоне Упамекано принял участие в 27 поединках во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Трудовой договор Дайо с мюнхенским грандом рассчитан до лета 2026 года. Трансферный ценник француза – 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано
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