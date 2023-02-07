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Чемпионат Германии. Бундеслига

Доннарумма оконфузился, порадовавшись победе... «Баварии»

07 Февраля 2023 • 04:00 Комментировать

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма немало позабавил своих поклонников, решив порадоваться победе... мюнхенской «Баварии». На его странице в социальной сети появились фотографии победы мюнхенцев и приветственное сообщение в адрес «Баварии».

Правда, вскоре оно было удалено, а дотошные поклонники выяснили - идентичный пост появился и от Маттайса де Лигта, защитника «Баварии». Скорее всего, Доннарумма и де Лигт пользуются услугами одного и того же СММ-щика, который, по ошибке, спутал публикации и «залил» что-то не туда.

Ирония судьбы еще и в том, что «ПСЖ» и «Баварии» предстоит сразиться в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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