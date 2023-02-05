Советский футболист Алесандр Тукманов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о новостях, связанными с возможным переходом российского полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Это его личное решение будет. Мы с вами можем только обсуждать это. Кому-то будет интересен переход Головина в «Боруссию», а кому-то нет. Я считаю, что Саша сам вправе принимать такие решения», — сказал Тукманов.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. За это время 26-летний полузащитник сыграл за команду 160 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отметился 31 результативной передачей. Контракт Головина с «Монако» истекает летом 2024 года.