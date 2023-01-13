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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко близок к продлению контракта с «Боруссией»

13 Января 2023 • 00:43 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, скорее всего, продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Sky Germany.

По информации источника, все заинтересованные стороны приблизились к заключению нового соглашения после перерыва.

В начале текущего года обе стороны не могли найти общий язык, но теперь, согласно сообщениям, игрока привлекает возможность заключения четырёхлетнего контракта.

Хотя окончательного соглашения до сих пор нет, что связано с уточнением некоторых дополнительных деталей, теперь в Дортмунде есть больше уверенности в том, что немецкий форвард подпишет новый контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд контракт Юссуфа Мукоко
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