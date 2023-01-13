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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хедира хочет продлить контракт с «Унионом»

13 Января 2023 • 00:09 Комментировать

Полузащитник берлинского «Униона» Рани Хедира признался, что может представить себе дальнейшее сотрудничество с клубом.

«Уже были обсуждения [продления контракта] между мной и руководством. Эти диалоги были очень позитивны, я часто подчеркивал, что чувствую себя очень комфортно в общении. Мне нравится работать в окружающей обстановке, нравится работать с людьми в клубе. Конечно, я могу представить, что останусь здесь. «Унион» определённо является моим первостепенным вариантом», - приводит слова Хедиры Kicker.

Рани Хедира выступает за клуб из столицы Германии с сезона 2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин контракт Рани Хедира
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