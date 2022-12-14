Геррейру может покинуть «Боруссию» Дортмунд в конце сезона

Крайний защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может покинуть команду в конце сезона на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Чемпион Европы 2016 года пока так и не получил от «шмелей» выгодное предложение по продлению сотрудничества. Напомним, португалец выступает за немецкую команду с лета 2016 года, когда перешёл из французского «Лорьяна».

В этом сезоне Геррейру отметился голом и двумя результативными передачами в Бундеслиге. На этом чемпионате мира Рафаэл со сборной Португалии дошёл до четвертьфинала, где вылетел от Марокко.