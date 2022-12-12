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Романо: «Лаймер достиг устного соглашения с «Баварией» по трансферу на правах свободного агента»

12 Декабря 2022 • 16:19 Комментировать

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер находится в шаге от перехода в мюнхенскую «Баварию». Австрией должен перейти в команду своего бывшего тренера Юлиана Нагельсманна летом 2023 года на правах свободного агента.

«Лаймер достиг устного соглашения с «Баварией» по трансферу на правах свободного агента. Пока ещё ничего не подписано, но намерения всех сторон понятны: Конрад хочет перебраться в Мюнхен, а Нагельсманн хочет его ещё с 2021 года», – написал Романо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, у Лаймера ранее были варианты с переходом в «Челси» и «Ливерпуль», но австриец хотел только в «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Фабрицио Романо Конрад Лаймер
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