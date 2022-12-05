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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Лаббадия снова возглавил «Штуттгарт» официально

05 Декабря 2022 • 18:33 Комментировать

Немецкий «Штуттгарт» объявил о назначении старого-нового главного тренера. Команду принял 56-летний специалист Бруно Лаббадия – он поставил подписи под контрактом до конца сезона 2024/2025.

Бруно Лаббадия уже тренировал «Штуттгарт» в 2010-2013 годах. Тогда в 119 матчах под руководством этого специалиста команда добилась 50 побед при 24 ничьих и 45 поражениях.

Стоит сказать, что Бруно Лаббадия возвращается к работе после продолжительной паузы длиной почти в два года. Последним клубом этого тренера была «Герта», которую он покинул в январе 2021 года.

На текущий момент «Штуттгарт» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Бруно Лаббадия
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