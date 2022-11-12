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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нашёл усиление в Германии

12 Ноября 2022 • 16:10 Комментировать

«Реал» изучает возможности усиления своего состава на следующий год. Как сообщает El Nacional, мадридский клуб положил глаз на атакующего полузащитника Дани Ольмо из «РБ Лейпцига». Контракт испанца рассчитан до средины 2024 года. То есть следующим летом немецкому клубу будет разумно продать Ольмо, чтобы на нём заработать. «Реал», в свою очередь, может заполучить талантливого игрока по приятной цене.

Любопытно, что Дани Ольмо является выпускником академии «Барселоны». Примерно год назад слухи связывали атакующего хавбека с родным для него клубом, но теперь судьба игрока может сложиться иначе.

Портал transfermarkt оценивает 24-летнего Дани Ольмо в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2023
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