Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» переиграл конкурентов из «Фрайбурга»

10 Ноября 2022 • 00:27 Комментировать
РБ Лейпциг
3:1
Фрайбург
окончен

«РБ Лейпциг» и «Фрайбург» боролись за важные очки в споре за места наверху таблицы чемпионата Германии. После ничейного первого тайма пошли голы. В течение минуты «быки» открыли счет (Мохамед Симакан) и удвоили его после удара Кристофера Нкунку. А после гола Лукаса Кюблера последовал реализованный пенальти Эмиля Форсберга - 3:1.

«РБ Лейпциг» уже пятый с отставанием в два очка от соперника, который делит вторую строчку.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:1Фрайбург
(1:0) Симакан Мохамед55'  
(2:0) Нкунку Кристофер56'  
  66'Кюблер Лукас (2:1)
(3:1) Форсберг Эмиль78'  
Бласвих ЯнисСимакан МохамедОрбан ВиллиГвардиол Йошко 23' (Хенрихс Бенджамин ( 23') Хальстенберг МарсельСобослаи Доминик 83' (Айдара Амаду ( 83') Шлагер КсаверКампль Кевин 83' (Поульсен Юссуф ( 83') Ольмо Дани 60' (Форсберг Эмиль ( 60') Андре Силва 83' (Раум Давид ( 83') Нкунку Кристофер  90'
Запасные: Клостерманн ЛукасНюланд ЭрьянНовоа УгоДиалло Абду
Флеккен МаркКюблер ЛукасГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппСильдиллия Килианн  46'Эггештайн МаксимилианХёфлер Николас 83' (Кайтель Янник ( 83') Гюнтер Кристиан 55' (Шаллаи Роланд ( 55'  88') Доан Рицу  41' 59' (Хёлер Лукас ( 59') Грегорич Михаэль 55' (Шаде Кевин ( 55') Чон У-Ён  43' 59' (Грифо Винченцо ( 59')
Запасные: Петерсен НильсШлоттербек КевенУфофф БенджаминКиере Даниэль-КофиВагнер Роберт
09 ноября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кёльн Кёльн
Байер Л Байер Л
1
2
3.30 3.65 2.20
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Хоффенхайм Хоффенхайм
4
2
1.93 3.85 3.75
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Аугсбург Аугсбург
2
2
Видео
Окончен
Шальке 04 Шальке 04
Майнц Майнц
1
0
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург Фрайбург
3
1
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
00:57 · Германия. Бундеслига
Альфонсо Дэвис: «Точно восстановлюсь до начала ЧМ-2022»
00:27 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» переиграл конкурентов из «Фрайбурга»
00:26 · Германия. Бундеслига
«Шальке» наконец-то победил, быстро забив «Майнцу»
00:26 · Германия. Бундеслига
«Унион» отдаляется от вершины после ничьей с аутсайдером
00:25 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» забил 4 гола в ворота «Хоффенхайма»
09 Ноября
22:26 · Германия. Бундеслига
«Байер» отдалился от зоны вылета, переиграв «Кёльн»
21:34 · Германия. Бундеслига
Хорватский журналист: «Уремович плохо играл в «Герте»
21:01 · Германия. Бундеслига
Мане может сыграть на ЧМ-2022 1
20:51 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, которую «Ливерпуль» готов заплатить за Мукоко 2 слухи
18:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Беллингема
17:24 · Германия. Бундеслига
Рольфес оценил прогресс Фримпонга
17:15 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» назвала диагноз Мане 1
17:11 · Россия. Премьер-лига
Немецкие и английские клубы интересуются Хайкиным
16:11 · Германия. Бундеслига
Киммих — о победе над «Вердером»: «Мы всегда уверены в нашем классе»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Один из грандов АПЛ отказался от трансфера Беллингема
Все новости
Рекомендуем