«РБ Лейпциг» переиграл конкурентов из «Фрайбурга»

«РБ Лейпциг» и «Фрайбург» боролись за важные очки в споре за места наверху таблицы чемпионата Германии. После ничейного первого тайма пошли голы. В течение минуты «быки» открыли счет (Мохамед Симакан) и удвоили его после удара Кристофера Нкунку. А после гола Лукаса Кюблера последовал реализованный пенальти Эмиля Форсберга - 3:1.
«РБ Лейпциг» уже пятый с отставанием в два очка от соперника, который делит вторую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Симакан Мохамед55'
|(2:0) Нкунку Кристофер56'
|66'Кюблер Лукас (2:1)
|(3:1) Форсберг Эмиль78'
Бласвих Янис•Симакан Мохамед•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко23' (Хенрихс Бенджамин (23') •Хальстенберг Марсель•Собослаи Доминик83' (Айдара Амаду (83') •Шлагер Ксавер•Кампль Кевин83' (Поульсен Юссуф (83') •Ольмо Дани60' (Форсберг Эмиль (60') •Андре Силва83' (Раум Давид (83') •Нкунку Кристофер 90'
Запасные: Клостерманн Лукас•Нюланд Эрьян•Новоа Уго•Диалло Абду
Флеккен Марк•Кюблер Лукас•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Сильдиллия Килианн• 46'Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас83' (Кайтель Янник (83') •Гюнтер Кристиан55' (Шаллаи Роланд (55') • 88'Доан Рицу 41'59' (Хёлер Лукас (59') •Грегорич Михаэль55' (Шаде Кевин (55') •Чон У-Ён 43'59' (Грифо Винченцо (59')
09 ноября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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