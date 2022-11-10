«РБ Лейпциг» переиграл конкурентов из «Фрайбурга»

«РБ Лейпциг» и «Фрайбург» боролись за важные очки в споре за места наверху таблицы чемпионата Германии. После ничейного первого тайма пошли голы. В течение минуты «быки» открыли счет (Мохамед Симакан) и удвоили его после удара Кристофера Нкунку. А после гола Лукаса Кюблера последовал реализованный пенальти Эмиля Форсберга - 3:1.

«РБ Лейпциг» уже пятый с отставанием в два очка от соперника, который делит вторую строчку.