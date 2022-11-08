«Вольфсбург» не позволил «Боруссии» Дортмунд настичь лидера

В Германии стартовал 14-й тур матчем «Вольфсбург» - «Боруссия» Дортмунд. Хозяева поля забили уже на первых минутах, когда прошла подача с углового, и у дальней штанге отличился Микки ван де Вен. В середине первого тайма мог случиться дубль, но здесь на ленточке мяч блокировал защитник. Никлас Зюле был близок к успеху, но все же попал в штангу. Якуб Каминьски мог ставить точку, но, оказавшись один на один с голкипером, пробил мимо рамки. На 90-й минуте Юлиан Брандт потерял мяч у своей штрафной, и Лукас Нмеча стал автором второго гола - 2:0.
«Вольфсбург» уже восьмой, его соперник - четвертый с отставанием в три очка от лидера.
Протокол игры
|(1:0) Ван де Вен Микки6'
|(2:0) Нмеча Лукас90'
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Борнаув Себастьян•Ван де Вен Микки•Отавио Пауло•Нмеча Феликс 45'88' (Сванберг Маттиас (88') •Арнольд Максимилиан•Герхардт Янник•Каминьски Якуб88' (Руссийон Жером (88') •Винд Жонас75' (Нмеча Лукас (75') • 76'Мармуш Омар 54'58' (Виммер Патрик (58')
Кобель Грегор•Зюле Никлас71' (Азар Торган (71') •Хуммельс Матс• 84'Шлоттербек Нико•Геррейру Рафаэл•Беллингем Джуд•Эзкан Салих80' (Пашалич Марко (80') •Адейеми Карим61' (Джованни Рейна (61') •Брандт Юлиан•Мален Дониэлл70' (Модест Антони (70') • 90'Мукоко Юссуфа
08 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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