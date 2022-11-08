Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» не позволил «Боруссии» Дортмунд настичь лидера

08 Ноября 2022 • 22:25 Комментировать
Вольфсбург
2:0
Боруссия Д
окончен

В Германии стартовал 14-й тур матчем «Вольфсбург» - «Боруссия» Дортмунд. Хозяева поля забили уже на первых минутах, когда прошла подача с углового, и у дальней штанге отличился Микки ван де Вен. В середине первого тайма мог случиться дубль, но здесь на ленточке мяч блокировал защитник. Никлас Зюле был близок к успеху, но все же попал в штангу. Якуб Каминьски мог ставить точку, но, оказавшись один на один с голкипером, пробил мимо рамки. На 90-й минуте Юлиан Брандт потерял мяч у своей штрафной, и Лукас Нмеча стал автором второго гола - 2:0.

«Вольфсбург» уже восьмой, его соперник - четвертый с отставанием в три очка от лидера.

Протокол игры  
Вольфсбург2:0Боруссия Д
(1:0) Ван де Вен Микки6'  
(2:0) Нмеча Лукас90'  
Кастельс КоэнБаку РидлеБорнаув СебастьянВан де Вен МиккиОтавио ПаулоНмеча Феликс  45' 88' (Сванберг Маттиас ( 88') Арнольд МаксимилианГерхардт ЯнникКаминьски Якуб 88' (Руссийон Жером ( 88') Винд Жонас 75' (Нмеча Лукас ( 75'  76') Мармуш Омар  54' 58' (Виммер Патрик ( 58')
Запасные: Вальдшмидт ЛукаЛакруа МаксансПерван ПаваоФишер КилианБрекало Йосип
Кобель ГрегорЗюле Никлас 71' (Азар Торган ( 71') Хуммельс Матс  84'Шлоттербек НикоГеррейру РафаэлБеллингем ДжудЭзкан Салих 80' (Пашалич Марко ( 80') Адейеми Карим 61' (Джованни Рейна ( 61') Брандт ЮлианМален Дониэлл 70' (Модест Антони ( 70'  90') Мукоко Юссуфа
Запасные: Кулибали СумайлаПасслак ФеликсВольф МариусДжан ЭмреМайер Александер IIАлле СебастьянПападопулос Антониос
08 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

Видео

Вольфсбург - Боруссия Дортмунд. 2:0. Гол Лукаса Нмеча (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд. 2:0. Гол Лукаса Нмеча (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд. Удар Зюле в штангу (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд. Удар Зюле в штангу (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд. Геррейру вынес мяч из пустых ворот (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд. Геррейру вынес мяч из пустых ворот (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд. 1:0. Гол Мики ван де Вена (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд. 1:0. Гол Мики ван де Вена (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Дортмунд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия Д Боруссия Д
2
0
3.30 3.55 2.19
Видео
31 мин
Бавария Бавария
Вердер Вердер
4
1
1.20 7.80 13.00
Видео
31 мин
Штуттгарт Штуттгарт
Герта Герта
1
1
1.94 3.70 3.95
Видео
31 мин
Бохум Бохум
Боруссия М Боруссия М
2
0
3.65 3.75 2.01
Видео
09.11.22 в 20:30
Кёльн Кёльн
Байер Л Байер Л
2.60 3.65 2.60
Видео
09.11.22 в 22:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.14 3.50 3.45
Видео
09.11.22 в 22:30
Унион Берлин Унион Берлин
Аугсбург Аугсбург
1.51 4.30 7.00
Видео
09.11.22 в 22:30
Шальке 04 Шальке 04
Майнц Майнц
3.30 3.50 2.22
Видео
09.11.22 в 22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург Фрайбург
1.72 4.30 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Ноября
22:25 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» не позволил «Боруссии» Дортмунд настичь лидера
22:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Вердер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
19:59 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
15:22 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Мы бы хотели сохранить Чупо-Мотинга»
15:17 · Германия. Бундеслига
Лунёв — о сборной России: «Если приезжать — ради чего?»
14:59 · Германия. Бундеслига
​Лунёв рассказал, как немец просил его помочь купить «Ниву»
14:49 · Германия. Бундеслига
​Лунёв выбрал 3 вещи, по которым скучает в Германии
14:43 · Германия. Бундеслига
Лунёв — о жизни в Германии: «Здесь нужно все вопросы решать самому»
14:21 · Германия. Бундеслига
Лунёв — о будущем: «Я хочу играть в футбол»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Лунёв — о споре с «Зенитом»: «Те деньги, которые мне должны, они обязаны выплатить»
13:51 · Германия. Бундеслига
Мюллер больше не сыграет за «Баварию» в 2022 году
13:26 · Германия. Бундеслига
Лунёв рассказал, как учит немецкий язык
11:12 · Англия. Премьер-лига
Директор «Челси» Барнард: «В феврале мы можем быть совершенно другой командой»
11:08 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла наследника Левандовски
07 Ноября
23:42 · Германия. Бундеслига
Григорян – о Беллингеме: «Он невероятного таланта игрок» 1
Все новости
Рекомендуем