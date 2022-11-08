«Вольфсбург» не позволил «Боруссии» Дортмунд настичь лидера

В Германии стартовал 14-й тур матчем «Вольфсбург» - «Боруссия» Дортмунд. Хозяева поля забили уже на первых минутах, когда прошла подача с углового, и у дальней штанге отличился Микки ван де Вен. В середине первого тайма мог случиться дубль, но здесь на ленточке мяч блокировал защитник. Никлас Зюле был близок к успеху, но все же попал в штангу. Якуб Каминьски мог ставить точку, но, оказавшись один на один с голкипером, пробил мимо рамки. На 90-й минуте Юлиан Брандт потерял мяч у своей штрафной, и Лукас Нмеча стал автором второго гола - 2:0.

«Вольфсбург» уже восьмой, его соперник - четвертый с отставанием в три очка от лидера.

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