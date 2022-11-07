Григорян – о Беллингеме: «Он невероятного таланта игрок»

Бывший наставник «Тосно» Александр Григорян дал свою оценку выступлениям английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Ему 19 лет, он начал играть в 16 с копейками. Он невероятного таланта игрок. Мы видим сейчас его способности в завершающей фазе», - приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Специалист считает, что молодой игрок в скором времени начнёт забивать очень много голов.

После 13 проведённых матчей дортмундская «Боруссия», имея в своём активе 25 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание от лидера турнира в лице мюнхенской «Баварии» составляет три балла.

Следующий матч «чёрно-жёлтые» проведут на выезде против «Вольфсбурга». Начало игры – восьмого ноября в 20:30.