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Чемпионат Германии. Бундеслига

Григорян – о Беллингеме: «Он невероятного таланта игрок»

07 Ноября 2022 • 23:42 Комментировать (1)
Вольфсбург
...
Боруссия Д
1 3.40 X 3.70 2 2.07
Через 20 ч. 19 мин.

Бывший наставник «Тосно» Александр Григорян дал свою оценку выступлениям английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Ему 19 лет, он начал играть в 16 с копейками. Он невероятного таланта игрок. Мы видим сейчас его способности в завершающей фазе», - приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Специалист считает, что молодой игрок в скором времени начнёт забивать очень много голов.

После 13 проведённых матчей дортмундская «Боруссия», имея в своём активе 25 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание от лидера турнира в лице мюнхенской «Баварии» составляет три балла.

Следующий матч «чёрно-жёлтые» проведут на выезде против «Вольфсбурга». Начало игры – восьмого ноября в 20:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Александр Григорян Джуд Беллингем
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ВОЛЬФСБУРГ БОРУССИЯ Д
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Комментарии (1)
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weskmype
07 Ноября 2022 в 23:57
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