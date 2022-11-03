​Вернер пропустит чемпионат мира после подката игрока «Шахтёра»

Тимо Вернер был заменён уже в первом тайме матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтёра». Нападающий «РБ Лейпцига» не смог продолжить игру после грубого подката Тараса Степаненко на фланге.

Вернер прошёл обследование, по итогам которого пресс-служба «РБ Лейпцига» рассказала плохие новости. У Вернера был выявлен разрыв связки голеностопа. Нападающий не сыграет до конца года.

Таким образом, Тимо Вернер не сыграет за сборную Германии на чемпионате мира в Катаре, который стартует 20 ноября.

Напомним, что «РБ Лейпциг» разгромил «Шахтёр» со счётом 4:0. «Быки» вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.