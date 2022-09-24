Игрок «Герты» Бутьюс успешно перенёс операцию по удалению опухоли

Атакующий футболист «Герты» Жан-Поль Бутьюс успешно перенес операцию по удалению опухоли яичка в берлинской клинике «Шарите».

Игрок поблагодарил всех за поддержку, отдельно отметив медицинский штаб своего клуба за оказанную помощь. Менеджер «Герты» Фреди Бобич выразил уверенность в том, что нидерландец вернётся в строй, а до этого момента команда будет его максимально поддерживать.

Отметим, что это уже четвертый случай подобной болезни среди игроков немецкой Бундеслиги. Ранее аналогичную опухоль находили у Тимо Баумгартля, Марко Рихтера и Себастьяна Алле.

