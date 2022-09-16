«Герта» упустила победу в последней атаке «Майнца»

«Майнц» и «Герта» ещё недавно находились на разных полюсах таблицы, но первые не смогли угнаться за лидерами, а вторые отталкиваются от дна. Стартовый матч седьмого тура Бундеслиги получится боевым и не особо интересным. Моментов было крайне мало, а гол - только один. На 30-й минуте отлично нам знакомый Чидеры Эджуке прицельно набросил мяч на голову Люка Тусара, который с центра штрафной открыл счет. На четвертой компенсированной минуте гости не смогли далеко выбить мяч, и Антони Каси ударом с лета вколотил мяч в сетку - 1:1.
«Майнц» шестой с 11 очками, «Герта» (7) - 12-я.
Протокол игры
|30'Тусар Люка (0:1)
|(1:1) Каси Антони90'
Центнер Робин•Видмер Сильван•Бель Штефан79' (Баркок Аймен (79') •Лайч Максим•Фернандес Эдимилсон59' (Да Коста Данни (59') •Аарон Мартин54' (Каси Антони (54') •Кор Доминик• 40'Баррейро Леандро•Фюльжени Анжело46' (Мустафа Сулиман (46'• 67'Ингвартсен Маркус79') •Ли Чхэ-Сон II•Онисиво Карим 74'
Запасные: Тауэр Никлас•Дамен Финн•Бобциен Бен•Стах Антон
Кристенсен Оливер•Кенни Джонджо•Уремович Филип•Кемпф Марк-Оливер46' (Дордой Мартон (46') • 64'Платтенхардт Марвин 48'55' (Миттельштедт Максимилиан (55') •Тусар Люка•Шуньич Иван•Бутьюс Жан-Поль 65'72' (Дарида Владимир (72') •Лукебакио Доди 58'72' (Рихтер Марко (72') •Канга Вилфрид•Эджуке Чидера83' (Пекарик Петер (83')
16 сентября. Стадион "MEWA Arena".
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