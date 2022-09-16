Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Герта» упустила победу в последней атаке «Майнца»

 
16 Сентября 2022 • 23:28 Комментировать
Майнц
1:1
Герта
окончен

«Майнц» и «Герта» ещё недавно находились на разных полюсах таблицы, но первые не смогли угнаться за лидерами, а вторые отталкиваются от дна. Стартовый матч седьмого тура Бундеслиги получится боевым и не особо интересным. Моментов было крайне мало, а гол - только один. На 30-й минуте отлично нам знакомый Чидеры Эджуке прицельно набросил мяч на голову Люка Тусара, который с центра штрафной открыл счет. На четвертой компенсированной минуте гости не смогли далеко выбить мяч, и Антони Каси ударом с лета вколотил мяч в сетку - 1:1.

«Майнц» шестой с 11 очками, «Герта» (7) - 12-я.

Протокол игры  
Майнц1:1Герта
  30'Тусар Люка (0:1)
(1:1) Каси Антони90'  
Центнер РобинВидмер СильванБель Штефан 79' (Баркок Аймен ( 79') Лайч МаксимФернандес Эдимилсон 59' (Да Коста Данни ( 59') Аарон Мартин 54' (Каси Антони ( 54') Кор Доминик  40'Баррейро ЛеандроФюльжени Анжело 46' (Мустафа Сулиман ( 46'  67'Ингвартсен Маркус 79') Ли Чхэ-Сон IIОнисиво Карим  74'
Запасные: Тауэр НикласДамен ФиннБобциен БенСтах Антон
Кристенсен ОливерКенни ДжонджоУремович ФилипКемпф Марк-Оливер 46' (Дордой Мартон ( 46'  64') Платтенхардт Марвин  48' 55' (Миттельштедт Максимилиан ( 55') Тусар ЛюкаШуньич ИванБутьюс Жан-Поль  65' 72' (Дарида Владимир ( 72') Лукебакио Доди  58' 72' (Рихтер Марко ( 72') Канга ВилфридЭджуке Чидера 83' (Пекарик Петер ( 83')
Запасные: Йоветич СтеванЗельке ДейвиБоатенг Кевин-ПринсМаолида Мизиан
16 сентября. Стадион "MEWA Arena".

Видео

0:1. Гол Люка Тузара (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Люка Тузара (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Антони Каси (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:1. Гол Антони Каси (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта Майнц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Майнц 1:1 Герта
17.09  16:30 Аугсбург ... Бавария 14.00 8.60 1.17
17.09  16:30 Боруссия Д ... Шальке 04 1.41 5.40 7.00
17.09  16:30 Штуттгарт ... Айнтрахт Фр 2.48 3.55 2.85
17.09  16:30 Байер Л ... Вердер 1.72 4.30 4.50
17.09  19:30 Боруссия М ... РБ Лейпциг 3.00 3.70 2.29
Все матчи
Новости
16 Сентября
23:28 · Германия. Бундеслига
«Герта» упустила победу в последней атаке «Майнца»
14:35 · Германия. Бундеслига
Эффенберг: «Приятно вернуться в «Баварию» в качестве амбассадора»
14:27 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о Мазрауи: «Он блестяще сыграл с «Барселоной»
14:22 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал о кадровых проблемах «Баварии»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Комличенко назвал немецкие клубы, которые проявляли к нему интерес
11:48 · Германия. Бундеслига
Буна Сарр пропустит около 6 месяцев из-за травмы
10:59 · Россия. Премьер-лига
Мележиков сообщил, что «Спартак» обратился с жалобой в ФИФА по поводу аренды Крала в «Вест Хэм»
10:44 · Германия. Бундеслига
Флик: «В матчах с «Интером» и «Барселоной» Сане было очень сложно остановить»
09:59 · Германия. Бундеслига
Кан – о победе «Баварии» над «Барселоной»: «Мы не должны впадать в эйфорию»
09:47 · Германия. Бундеслига
Мазрауи: «Думаю, я хорошо справился в матче с «Барселоной»
06:52 · Германия. Бундеслига
Агент: «Азмун не уверен, что матч России против Ирана состоится»
02:04 · Германия. Бундеслига
Названы самые высокооплачиваемые игроки «Баварии»
15 Сентября
21:05 · Германия. Бундеслига
Эрнандес рассказал о проблемах «Баварии» с настроем в матчах Бундеслиги
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за подписание Беллингема 1
13:26 · Германия. Бундеслига
Павар тренировался с «Баварией» и готов сыграть против «Аугсбурга»
Все новости
Рекомендуем