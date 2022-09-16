«Герта» упустила победу в последней атаке «Майнца»

«Майнц» и «Герта» ещё недавно находились на разных полюсах таблицы, но первые не смогли угнаться за лидерами, а вторые отталкиваются от дна. Стартовый матч седьмого тура Бундеслиги получится боевым и не особо интересным. Моментов было крайне мало, а гол - только один. На 30-й минуте отлично нам знакомый Чидеры Эджуке прицельно набросил мяч на голову Люка Тусара, который с центра штрафной открыл счет. На четвертой компенсированной минуте гости не смогли далеко выбить мяч, и Антони Каси ударом с лета вколотил мяч в сетку - 1:1.

«Майнц» шестой с 11 очками, «Герта» (7) - 12-я.

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