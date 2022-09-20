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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Де Лихт: «В плане философии «Бавария» ближе к сборной Голландии, чем «Ювентус»

 
20 Сентября 2022 • 16:40 Комментировать

Защитник Маттайс де Лихт рад, что летом он сделал выбор в пользу перехода в мюнхенскую «Баварию». Ранее голландский футболист на протяжении трёх лет выступал за «Ювентус».

«В плане философии «Бавария» ближе к сборной Голландии, чем «Ювентус». Я очень доволен тем, как прошли мои первые два месяца здесь», - высказался де Лихт в ходе интервью для NOS.

23-летний Маттайс де Лихт в сезоне 2022/2023 провёл за «Баварию» 9 официальных матчей. Голландец даже смог забить один гол, расписавшись в воротах «Бохума».

Добавим, что на текущий момент «Бавария» занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Сборная Голландии Маттайс де Лихт
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