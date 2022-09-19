​Агент рассказал, когда Лунёв начнёт тренироваться в общей группе

Андрей Лунёв ещё в средине августа оказался в лазарете «Байера». В матче против «Аугсбурга», в котором российский вратарь замещал в рамке дисквалифицированного Лукаша Градецки, он получил травму.

Агент Антон Смирнов, который работает с Андреем Лунёвым, рассказал о состоянии футболиста. В настоящий момент вратарь работает индивидуально.

«Лунёв уже делает удары по мячу и максимально готовится к тренировкам в общей группе. Как мы и планировали, Андрей вернётся к полным занятиям с командой уже на следующей неделе», - высказался Смирнов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Всего за «Байер» Андрей Лунёв провёл три матча. В них российский голкипер пропустил четыре гола.