«Унион» возглавил Бундеслигу после победы над «Кёльном»

Одни из самых стабильных команд старта Бундеслиги, «Кёльн» и «Унион», встретились в шестом туре. Первые минуты получились очень событийными. Гости повели после автогола Тимо Хюберса, а вскоре Жордан Сибачо не смог удвоить счет с 11-метрового. Удаление Луки Килиан у «козлов» в конце игры также пошло на пользу столичной команде, которая победила со счетом 1:0 и с 14 очками вышла на чистое первое место.

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