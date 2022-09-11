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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» возглавил Бундеслигу после победы над «Кёльном»

 
11 Сентября 2022 • 18:48 Комментировать
Кёльн
0:1
Унион Берлин
окончен

Одни из самых стабильных команд старта Бундеслиги, «Кёльн» и «Унион», встретились в шестом туре. Первые минуты получились очень событийными. Гости повели после автогола Тимо Хюберса, а вскоре Жордан Сибачо не смог удвоить счет с 11-метрового. Удаление Луки Килиан у «козлов» в конце игры также пошло на пользу столичной команде, которая победила со счетом 1:0 и с 14 очками вышла на чистое первое место.

Протокол игры  
Кёльн0:1Унион Берлин
  4'Хюберс Тимо (0:1)
Швебе МарвинШмиц Бенно 62' (Шиндлер Кингсли ( 62'  72') Килиан Лука  10'  81'Хюберс ТимоПедерсен Кристиан  54' 62' (Любичич Деян ( 62') Скири ЭйеМартель ЭрикМайна Линтон 85' (Адамян Саркис ( 85') Хектор ЙонасКайнц Флориан 75' (Тилманн Ян ( 75') Дитц Флориан 46' (Тиггес Штеффен ( 46')
Запасные: Denis HuseinbasicNikola SoldoХорн ТимоДуда Ондрей
Грилль ЛеннартЕккель ПаульКнохе Робин  53'Лейте ДиогуТриммель КристоферРюэрсон ЮлианХаберер Яник 64' (Пантович Милош ( 64') Хедира РаниШефер Андраш 89' (Зегуйн Пауль ( 89') Бекер Шеральдо 75' (Михель Свен ( 75') Сибачо Жордан 75' (Бехренс Кевин ( 75')
Запасные: Баумгартль ТимоЛевелинг ДжеймиГисельман НикоСкарке ТимБуск Якоб
11 сентября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

Видео

0:1. Гол Тимо Хюберса в свои ворота (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Тимо Хюберса в свои ворота (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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окончен Кёльн 0:1 Унион Берлин
Идет 66 минута Фрайбург 0:0 Боруссия М 2.08 3.70 3.35
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