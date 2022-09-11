«Унион» возглавил Бундеслигу после победы над «Кёльном»

Одни из самых стабильных команд старта Бундеслиги, «Кёльн» и «Унион», встретились в шестом туре. Первые минуты получились очень событийными. Гости повели после автогола Тимо Хюберса, а вскоре Жордан Сибачо не смог удвоить счет с 11-метрового. Удаление Луки Килиан у «козлов» в конце игры также пошло на пользу столичной команде, которая победила со счетом 1:0 и с 14 очками вышла на чистое первое место.
Протокол игры
|4'Хюберс Тимо (0:1)
Швебе Марвин•Шмиц Бенно62' (Шиндлер Кингсли (62') • 72'Килиан Лука 10'• 81'Хюберс Тимо•Педерсен Кристиан 54'62' (Любичич Деян (62') •Скири Эйе•Мартель Эрик•Майна Линтон85' (Адамян Саркис (85') •Хектор Йонас•Кайнц Флориан75' (Тилманн Ян (75') •Дитц Флориан46' (Тиггес Штеффен (46')
Запасные: Denis Huseinbasic•Nikola Soldo•Хорн Тимо•Дуда Ондрей
Грилль Леннарт•Еккель Пауль•Кнохе Робин• 53'Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Рюэрсон Юлиан•Хаберер Яник64' (Пантович Милош (64') •Хедира Рани•Шефер Андраш89' (Зегуйн Пауль (89') •Бекер Шеральдо75' (Михель Свен (75') •Сибачо Жордан75' (Бехренс Кевин (75')
11 сентября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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