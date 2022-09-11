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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» стал 34-м клубом, который лидировал в Бундеслиге

 
11 Сентября 2022 • 21:44 Комментировать
Кёльн
0:1
Унион Берлин
окончен

Смена декораций в немецком чемпионате - после шести туров впервые в своей истории лидирует берлинский клуб «Унион Берлин», который набрал четырнадцать очков и опережает «Фрайбург» с «Баварией».

Таким образом, «Унион» стал 34-м клубом в истории высшей лиги немецкого чемпионата, который возглавил турнирную таблицу чемпионата. В шестом туре «Унион» переиграл с минимальным счетом «Кельн», а в следующем туре примет дома «Вольфсбург», эта встреча состоится в следующее воскресенье, 18 сентября.

Лучшим результатом клуба в чемпионатах Германии является второе место в чемпионате 1922\1923, то есть ровно сто лет тому назад. В 2001 году команда взяла Кубок Германии.

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Унион Берлин
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окончен Кёльн 0:1 Унион Берлин
окончен Фрайбург 0:0 Боруссия М 2.08 3.70 3.35
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