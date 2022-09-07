В «РБ Лейпциге» высказались об отставке Тедеско

Сегодня, 7 сентября, было объявлено об отставке Доменико Тедеско с поста главного тренера «РБ Лейпцига». Об увольнении специалиста высказались в пресс-службе «быков».

«Доменико уже попрощался с игроками. Тедеско - хороший человек в жизни и отличный тренер. Грустно, что он уходит. В любом случае, он обязательно будет успешен в будущем», - приводятся слова представителей клуба на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что 36-летний специалист тренировал команду из Лейпцига с декабря прошлого года. Под его руководством «быки» стали обладателями кубка страны.

В последнем матче под руководством Тедеско «РБ Лейпциг» крупно проиграл «Шахтёру» (1:4) в Лиге чемпионов.