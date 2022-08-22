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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «РБ Лейпциге» недовольны результатами на старте сезона

 
22 Августа 2022 • 06:45 Комментировать

В «РБ Лейпциге» недовольны неудачным стартом команды в новом розыгрыше немецкой Бундеслиги. У боссов клуба начали возникать вопросы к наставнику команды Доменико Тедеско, об этом рапортует Bild.

При этом никаких радикальных действий «быки» пока предпринимать не будут. Руководство намерено дождаться следующего матча против «Вольфсбурга», после чего сделает какие-то выводы.

В первых трех турах Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал всего два балла и сейчас располагается на 11-м месте в турнирной таблице.

Матч против «Вольфсбурга» состоится в Лейпциге в субботу, 27 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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