В «РБ Лейпциге» недовольны результатами на старте сезона

В «РБ Лейпциге» недовольны неудачным стартом команды в новом розыгрыше немецкой Бундеслиги. У боссов клуба начали возникать вопросы к наставнику команды Доменико Тедеско, об этом рапортует Bild.

При этом никаких радикальных действий «быки» пока предпринимать не будут. Руководство намерено дождаться следующего матча против «Вольфсбурга», после чего сделает какие-то выводы.

В первых трех турах Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал всего два балла и сейчас располагается на 11-м месте в турнирной таблице.

Матч против «Вольфсбурга» состоится в Лейпциге в субботу, 27 августа.