Коман рассказал, что думает о Мане

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман высказался о новичке команды Садио Мане. Сенегальский форвард перешел в немецкий гранд из «Ливерпуля».

«Мане – один из лучших в мире на своей позиции. Играя вместе с такими футболистами, ты можешь прогрессировать и узнавать что-то новое. Уверен, что вместе мы будем расти как игроки и команда», - передает слова французского вингера таблоид Daily Mail.

30-летний африканский форвард стал игроком «Баварии» 1 июля. Садио подписал с немецким грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года. Его трансфер обошелся мюнхенцам в 32 миллиона евро.