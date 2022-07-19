«ПСЖ» готовит предложение по дорогостоящему игроку «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес продолжает находиться в сфере интересов французского «ПСЖ». По сообщениям инсайдера Адриена Гренье, парижский топ-клуб готовится к переговорам по трансферу игрока.

Журналист отметил, что пока французская сторона не делала предложения мюнхенцам по переходу Эрнандеса, стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро. Срок действующего трудового договора Люки с «Баварией» рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне чемпионата Германии 26-летний защитник провел 25 поединков, в которых отдал голевую передачу и получил семь желтых карточек.