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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» готовит предложение по дорогостоящему игроку «Баварии»

19 Июля 2022 • 06:19 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес продолжает находиться в сфере интересов французского «ПСЖ». По сообщениям инсайдера Адриена Гренье, парижский топ-клуб готовится к переговорам по трансферу игрока.

Журналист отметил, что пока французская сторона не делала предложения мюнхенцам по переходу Эрнандеса, стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро. Срок действующего трудового договора Люки с «Баварией» рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне чемпионата Германии 26-летний защитник провел 25 поединков, в которых отдал голевую передачу и получил семь желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Люка Эрнандес Трансферы футбола - лето 2022
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