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«Бавария» нацелилась на двух дорогостоящих игроков из Серии А

17 Июля 2022 • 14:02 Комментировать

Два футболиста «Наполи» попали в сферу интересов мюнхенской «Баварии». По сообщениям Il Mattino, в поле зрения руководства немецкого гранда находятся нападающий Виктор Осимхен и полузащитник Пётр Зелиньски.

По сведениям источника, мюнхенский клуб уже сделал запрос в Неаполь по трансферам вышеназванных игроков. Боссы «Баварии» готовы заплатит за этот дуэт сумму, не превышающую 100 миллионов евро.

Трансферная стоимость Осимхена оценивается в 65 миллионов евро. Его контракт с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года.

Ценник Зелиньски составляет 40 миллионов. Он связан трудовыми обязательствами с неаполитанцами до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Пётр Зелиньски Виктор Осимхен Трансферы футбола - лето 2022
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