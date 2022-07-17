«Бавария» нацелилась на двух дорогостоящих игроков из Серии А

Два футболиста «Наполи» попали в сферу интересов мюнхенской «Баварии». По сообщениям Il Mattino, в поле зрения руководства немецкого гранда находятся нападающий Виктор Осимхен и полузащитник Пётр Зелиньски.

По сведениям источника, мюнхенский клуб уже сделал запрос в Неаполь по трансферам вышеназванных игроков. Боссы «Баварии» готовы заплатит за этот дуэт сумму, не превышающую 100 миллионов евро.

Трансферная стоимость Осимхена оценивается в 65 миллионов евро. Его контракт с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года.

Ценник Зелиньски составляет 40 миллионов. Он связан трудовыми обязательствами с неаполитанцами до 2024 года.