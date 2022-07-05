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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лучший бомбардир «Наполи» может переехать в Бундеслигу

05 Июля 2022 • 21:15 Комментировать

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Германии, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «Бавария» связывалась с итальянским клубом для обсуждения потенциального трансфера. Немцы видят в нападающем замену Роберту Левандовски, который может покинуть клуб.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет получить за игрока не менее 110 млн. «Бавария» готова отдать суммарно около 120 млн евро.

Осимхен выступает за неаполитанский клуб с 2020 года. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 23-летний нигериец провёл за «аззурри» 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал шесть голевых передач. Сайт Transfermarkt оценивает Виктора в 65 млн евро.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Виктор Осимхен
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