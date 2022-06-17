Агент Забитцера: «Он останется в «Баварии», если сам того пожелает»

Агент полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера высказался о возможном уходе своего клиента из клуба.

В прессе сообщалось о намерении мюнхенского клуба расстаться с 28-летним игроком этим летом. Однако агент Забитцера Рогер Виттманн не подтвердил сведения о приближающемся уходе австрийца: «В футболе никогда нельзя утверждать о чём-либо со стопроцентной уверенностью, но судьба Забитцера в «Баварии» сейчас зависит от него самого. Он останется, если сам того пожелает».

Заинтересованность в подписании хавбека уже выразили лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также итальянская «Рома».