Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Забитцера: «Он останется в «Баварии», если сам того пожелает»

17 Июня 2022 • 22:01 Комментировать

Агент полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера высказался о возможном уходе своего клиента из клуба.

В прессе сообщалось о намерении мюнхенского клуба расстаться с 28-летним игроком этим летом. Однако агент Забитцера Рогер Виттманн не подтвердил сведения о приближающемся уходе австрийца: «В футболе никогда нельзя утверждать о чём-либо со стопроцентной уверенностью, но судьба Забитцера в «Баварии» сейчас зависит от него самого. Он останется, если сам того пожелает».

Заинтересованность в подписании хавбека уже выразили лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также итальянская «Рома».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Марсель Забитцер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
22:01 · Германия. Бундеслига
Агент Забитцера: «Он останется в «Баварии», если сам того пожелает»
21:02 · Англия. Премьер-лига
Каррагер попрощался с Мане: «Настоящая легенда «Ливерпуля»
20:28 · Англия. Премьер-лига
Левандовски отказал английскому клубу
20:22 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич – о Мане: «Садио переходит в «Баварию»
20:05 · Англия. Премьер-лига
Рока официально перешёл из «Баварии» в «Лидс» официально
19:36 · Германия. Бундеслига
Лучший бомбардир в истории Германии возглавил австрийский клуб «Альтах»
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» достигла договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Мане
15:27 · Германия. Бундеслига
Ромеу – о Левандовски: «Если тренер просит, мы постараемся закрыть сделку»
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» намерена предложить «Ливерпулю» 50 миллионов за Мане
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продвинулась в переговорах по Мане
11:16 · Германия. Бундеслига
Агент объяснил, почему Левандовски против трансфера в «ПСЖ»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на звезду «Боруссии» 1
10:49 · Германия. Бундеслига
«Баварию» не устроило предложение «Барселоны» по Левандовски
10:47 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готовит новое предложение по Левандовски
09:58 · Англия. Премьер-лига
Рока сегодня пройдёт медосмотр в «Лидсе»
Все новости
Рекомендуем