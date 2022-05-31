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Чемпионат Германии. Бундеслига

Витсель может продолжить карьеру во Франции

31 Мая 2022 • 22:00 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может перебраться во французскую Лигу 1.

Бельгиец в скором времени станет свободным агентом, поскольку «Боруссия» решила не продлевать его истекающий контракт. Как информирует журналист Саша Тавольери, в переговоры с Витселем уже вступил французский «Марсель». Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему опорному хавбеку со стороны клубов Английской премьер-лиги.

Аксель Витсель выступал за «Боруссию» из Дортмунда с 2018 года. В составе «шмелей» он провёл 145 матчей, отметившись 13 забитыми мячами.

«Марсель» сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам прошедшего сезона, заняв второе место в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Боруссия Дортмунд Аксель Витсель
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