Лапорта – о словах президента Ла Лиги: «Он вредит «Барселоне», высказываясь о Левандовски»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса о потенциальном приходе Роберта Левандовски в «Барселону».

По словам Тебаса, «Барселона» в настоящий момент не может позволить себе звёздного форварда «Баварии» из-за экономических проблем и правил Ла Лиги. Лапорта считает, что Тебас не должен высказываться в подобном ключе.

«В функции президента Ла Лиги входит забота об интересах чемпионата и всех его участников. Я бы попросил Тебаса воздержаться от открытых рассуждений на тему возможности «Барселоны» подписать Левандовски – это вредит интересам нашего клуба. Если его высказывания были сделаны на добровольной основе, то он явно хочет нанести нам ущерб», – заявил Лапорта.