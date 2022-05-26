Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски хотел уйти из «Баварии» ещё год назад

26 Мая 2022 • 10:22 Комментировать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски принял решение покинуть команду ещё прошлым летом.

В то время мюнхенский клуб был связан с переходом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном. Именно тогда Левандовски понял, что нужно уходить, сообщает Bild.

«Если ваш тренер пытается заменить вас, лучше уйти», — сказал тогда Левандовски друзьям, сообщает немецкое издание.

Кроме того, по информации Mundo Deportivo, Левандовски ранее расспрашивал своего бывшего одноклубника Тьяго Алькантару об условиях жизни в «Барселоне».

Тем не менее, будущее футболиста до сих пор остается неясным.

В этом сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Мая
11:02 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Атлетико» заинтересованы в Аларио
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» поборется за супербомбардира, которым интересуются «Реал» и «Барселона» 1
10:22 · Германия. Бундеслига
Левандовски хотел уйти из «Баварии» ещё год назад
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов потратить 70 миллионов на звезду Бундеслиги
10:09 · Германия. Бундеслига
«Байер» подпишет конкурента Азмуну
10:00 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нацелился на лучшего игрока Лиги Европы
09:30 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски: Роберт считает, что клуб не уважает его
08:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует подписать Гнабри в 2023 году
08:36 · Германия. Бундеслига
Гласнер может заменить Анчелотти в «Реале»
07:49 · Германия. Бундеслига
«Реал» сохраняет интерес к нападающему «Баварии»
07:42 · Англия. Премьер-лига
Мане отреагировал на вопрос о трансфере в «Баварию»
25 Мая
20:07 · Германия. Бундеслига
Месси и Левандовски возглавили статистический рейтинг топ-5 лиг по одному из показателей 2
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» следит за Гвардиолом из «РБ Лейпцига» 1
18:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» закрыла сделку по Гравенберху 1
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется лидером «РБ Лейпцига» Нкунку
Все новости
Рекомендуем