Левандовски хотел уйти из «Баварии» ещё год назад

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски принял решение покинуть команду ещё прошлым летом.

В то время мюнхенский клуб был связан с переходом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном. Именно тогда Левандовски понял, что нужно уходить, сообщает Bild.

«Если ваш тренер пытается заменить вас, лучше уйти», — сказал тогда Левандовски друзьям, сообщает немецкое издание.

Кроме того, по информации Mundo Deportivo, Левандовски ранее расспрашивал своего бывшего одноклубника Тьяго Алькантару об условиях жизни в «Барселоне».

Тем не менее, будущее футболиста до сих пор остается неясным.

В этом сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.