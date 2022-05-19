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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» не оставляет попытки подписать Мудрика

19 Мая 2022 • 13:44 Комментировать

21-летний полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик по-прежнему остаётся на радаре у леверкузенского «Байера». По информации от Фабрицио Романо, «фармацевты» не оставляют попытки подписать украинца.

Сейчас клубы ведут активные переговоры. Самому Мудрику «Байер» уже предложил контракт сроком на 5 лет. По сведениям источника, гонка за футболиста ещё не закончена. Есть вероятность, что Мудрик в следующем сезоне окажется в другом европейском клубе.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик отметился двумя голами и 6 голевыми передачами в 11 поединках чемпионата Украины. Футболист ранее также числился в академиях харьковского «Металлиста» и «Днепр

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Михаил Мудрик
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